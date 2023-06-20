Показали танк с нескольких ракурсов - Резников рассказал как россияне приумножают потери ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские пропагандисты показали «травмированный» танк Leopard с нескольких ракурсов, и таким образом пытались приумножить потери ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Настоящему Времени», пишет УНН.
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“Мы смеялись, например, когда один и тот же Leopard, который действительно был „травмирован“ — это война, — был показан российскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован”, — рассказал Резников.
На уточняющий вопрос, сколько Украина потеряла танков Leopard, министр обороны ответил: “что же я вам сейчас все расскажу? У нас все на базе, все ремонтируется”.
Напомним
Резников считает, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года.