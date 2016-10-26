Защита планирует обратиться в ЕСПЧ относительно приговора С.Клыху и Н.Карпюку

"Приговор оставили в силе. Сейчас у нас открывается возможность подать полноценную жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат.

Как сообщал ранее УНН, Верховный суд РФ оставил приговор Н.Карпюку и С.Клыху в силе.