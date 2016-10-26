Защита планирует обратиться в ЕСПЧ относительно приговора С.Клыху и Н.Карпюку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Адвокаты не остановятся на том, что Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку и обратятся в Европейский суд по правам человека. Об этом в эфире "112 Украина" заявил адвокат Н.Карпюка Илья Новиков, передает УНН.
"Приговор оставили в силе. Сейчас у нас открывается возможность подать полноценную жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат.
Как сообщал ранее УНН, Верховный суд РФ оставил приговор Н.Карпюку и С.Клыху в силе.