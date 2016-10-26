Захист планує звернутися до ЄСПЛ щодо вироку С.Клиху і М.Карпюку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Адвокати не зупиняться на тому, що Верховний суд Росії відхилив апеляцію на вирок українцям Станіславу Клиху та Миколі Карпюку і звернуться до Європейського суду з прав людини. Про це в ефірі "112 Україна" заявив адвокат М.Карпюка Ілля Новіков, передає УНН.
"Вирок залишили в силі. Зараз в нас відкривається можливість подати повноцінну скаргу до Європейського суду з прав людини", - сказав адвокат.
Як повідомляв раніше УНН, Верховний суд РФ залишив вирок М.Карпюку та С.Клиху в силі.