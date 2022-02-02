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Запад должен не дискутировать, а продемонстрировать России список санкций в случае наступления на Украину - Кулеба

Запад должен не дискутировать, а продемонстрировать России список санкций в случае наступления на Украину - Кулеба

Киев • УНН

 • 11292 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Публичная дискуссия о том, какие санкции не должны применяться в отношении России в случае ее новой агрессии против Украины - контрпродуктивна. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с украинскими журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Публичная дискуссия о том, какие санкции не должны применяться в отношении России, она контрпродуктивна, потому что Россия видит, что единства в отношении наиболее болезненных санкций нет, и у нее может сложиться впечатление, что неподъемная цена за агрессию, которую ей обещали в случае военной операции, на самом деле является подъемной. И косвенно это может мотивировать ее идти дальше", - сказал Кулеба.

“Поэтому вместо того, чтобы дискутировать публично, какие санкции не должны применяться, нужно всем четко выйти и показать список санкций, которые будут применены, и сказать: если вы не услышите нас сейчас, то мы расширим этот список”, — пояснил дипломат.

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Детали

Он назвал это переходом к дипломатическому контрнаступлению.

Объявление Британии о возможных санкциях против России, по словам министра - это та модель поведения, которую Украина считает эффективной и которую, надеется, подхватят другие партнеры.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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