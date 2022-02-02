Захід мав би не дискутувати, а продемонструвати Росії список санкцій у разі наступу на Україну - Кулеба

Цитата

“Публічна дискусія про те, які санкції не повинні застосовуватись щодо Росії, вона контрпродуктивна, тому що Росія бачить, що єдності стосовно найбільш болючих санкцій немає, і у неї може скластись враження, що непідйомна ціна за агресію, яку їй обіцяли у разі військової операції, насправді є підйомною. І непрямо це може мотивувати її йти далі”, — сказав Кулеба.

“Тому замість того, щоб дискутувати публічно, які санкції не повинні застосовуватись, потрібно всім чітко вийти і показати список санкцій, які будуть застосовані, і сказати: якщо ви не почуєте нас зараз, то ми цей список розширимо”, — пояснив дипломат.

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Він назвав це переходом до дипломатичного контрнаступу.

Оголошення Британії щодо можливих санкцій проти Росії, зі слів міністра — це та модель поведінки, яку Україна вважає ефективною і яку, сподівається, підхоплять інші партнери.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.