Захід має перейти в дипломатичний контрнаступ: Україна проти того, щоб Росія нав’язувала порядок денний

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“Захід робить велику помилку. Він дозволив Росії нав’язати дискусію, коли Росія запитує: поясніть нам, як ви збираєтесь гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди нашій (російській) безпеці. І всі сіли писати відповідь”, — заявив міністр.

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На його думку, замість того, щоб писати відповідь, західні країни мали б поцікавитись у Росії, як вона, розв’язавши війну проти України і Грузії, окупувавши чужі території, держава, яка вчиняє кібератаки, незаконні вбивства, дезінформацію країн-членів НАТО і ЄС — як вона має припинити завдавати шкоди безпеці в Європі.

“Потрібно принципово змінити нинішній хід дискусії. І ми почали з партнерами дуже відверто про це говорити. Вв’язуватись у це зараз додаткове листування з Росією і відповідати на їхні запитання я для України не бачу жодного сенсу. Натомість, наші зусилля зараз зосереджені на тому, щоб змінити взагалі цей дискурс. Тому що Росія перебуває по-суті в наступальному дипломатичному стані: вона тисне, нав’язує порядок денний, нав’язує запитання, і Захід має перейти від захисної до наступальної дипломатичної моделі. Лише тоді можна дійсно поставити Росію на місце дипломатичним шляхом”, — вважає Кулеба.

При цьому він зазначив, що вважає правильним початок перемовин, але не його продовження.

“Перша фаза: Росія письмово надала документи, отримала дві письмові відповіді від НАТО та США — це нормальна частина, це було зроблено правильно. Але подальший обмін листами... тобто, Лавров їх втягує у розмову. Він веєром розіслав листи знову, телефонує, вимагає — ось ця фаза має бути зупинена. Не можна Заходу втягуватись у цю дискусію. Захід має перейти в дипломатичний контрнаступ”, — пояснив глава МЗС України.

Що було раніше

Як писав УНН, сьогодні у ЗМІ просочилися “відповіді” США та НАТО на вимоги Росії щодо “гарантій безпеки”.



Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.