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Запад должен перейти в дипломатическое контрнаступление: Украина против того, чтобы Россия навязывала повестку дня

Запад должен перейти в дипломатическое контрнаступление: Украина против того, чтобы Россия навязывала повестку дня

Киев • УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина не будет втягивать себя в дипломатическую переписку, которую Россия навязала западным странам. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с украинскими журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Запад совершает большую ошибку. Он позволил России навязать дискуссию, когда Россия спрашивает: объясните нам, как вы собираетесь гарантировать свою безопасность, не нанося вреда нашей (российской) безопасности. И все сели писать ответ”, — заявил министр.

Детали

По его мнению, вместо того, чтобы писать ответ, западные страны должны были бы поинтересоваться у России, как она, развязав войну против Украины и Грузии, оккупируя чужие территории, государство, которое совершает кибератаки, незаконные убийства, дезинформацию стран-членов НАТО и ЕС — как она должна прекратить наносить ущерб безопасности в Европе.

“Нужно принципиально изменить нынешний ход дискуссии. И мы начали с партнерами очень откровенно об этом говорить. Ввязываться в это сейчас - дополнительную переписку с Россией и отвечать на их вопросы - я для Украины не вижу никакого смысла. Зато наши усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы изменить вообще этот дискурс. Потому что Россия находится по сути в наступательном дипломатическом состоянии: она давит, навязывает повестку дня, навязывает вопросы, и Запад должен перейти от защитной к наступательной дипломатической модели. Только тогда можно действительно поставить Россию на место дипломатическим путем”, — считает Кулеба.

При этом он отметил, что считает правильным начало переговоров, но не его продолжение.

“Первая фаза: Россия письменно предоставила документы, получила два письменных ответа от НАТО и США — это нормальная часть, это было сделано правильно. Но дальнейший обмен письмами. То есть, Лавров их втягивает в разговор. Он веером разослал письма снова звонит, требует — вот эта фаза должна быть остановлена. Нельзя Западу втягиваться в эту дискуссию. Запад должен перейти в дипломатическое контрнаступление”, — пояснил глава МИД Украины.

Что было раньше

Как писал УНН, сегодня в СМИ просочились “ответы” США и НАТО на требования России относительно “гарантий безопасности”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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