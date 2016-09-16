Закарпатец пытался узаконить через суд похищенный в Германии автомобиль стоимостью 3 млн грн
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 сентября. УНН. Апелляционный суд Закарпатской области отменил решение районного суда, которым житель Закарпатской области пытался узаконить право собственности на автомобиль марки Land Rover стоимостью около 3 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Более того, указанное авто было похищено в Германии в 2014 году и находится в розыске Интерпола.
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что истец приобрел у другого гражданина указанное транспортное средство, в подтверждение чего предоставил расписку. Однако, отменяя судебное решение, апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении иска.
Кроме того, как установлено в ходе изучения дела и во время его рассмотрения в суде апелляционной инстанции, продавец автомобиля был владельцем другого транспортного средства, а приобретенное авто на территории Украины не зарегистрировано.
Органами внутренних дел осуществляется досудебное следствие в уголовном производстве по факту уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов транспортного средства, в котором автомобиль признан вещественным доказательством.
Как ранее сообщал УНН, в июле похищенный в Чехии автомобиль нашли в Закарпатской области.