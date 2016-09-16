Закарпатець намагався узаконити через суд викрадений у Німеччині автомобіль вартістю 3 млн грн
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Апеляційний суд Закарпатської області скасував рішення районного суду, яким житель Закарпаття намагався узаконити право власності на автомобіль марки Land Rover вартістю близько 3 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Більш того, вказане авто було викрадене в Німеччині у 2014 році та перебуває у розшуку Інтерполу.
Суд першої інстанції, задовольняючи позов, виходив з того, що позивач придбав у іншого громадянина вказаний транспортний засіб, на підтвердження чого надав розписку. Однак, скасовуючи судове рішення, апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та відмовив у задоволенні позову.
Крім того, як встановлено у ході вивчення справи та під час її розгляду в суді апеляційної інстанції, продавець автомобіля був власником іншого транспортного засобу, а придбане авто на території України не зареєстровано.
Органами внутрішніх справ здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за фактом знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, у якому автомобіль визнано речовим доказом.
Як раніше повідомляв УНН, у липні викрадений в Чехії автомобіль знайшли на Закарпатті.