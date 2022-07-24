Погиб командир 28-й ОМБр полковник Виталий Гуляев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Погиб защищающий Украину на юге страны командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Виталий Гуляев. Об этом в Telegram сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
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"Погиб Виталий Гуляев. Это – хорошо знакомый и очень близкий мне человек. Чувствую личную потерю и внезапную пустоту", - написал Порошенко.
Детали
Порошенко обратился в горсовет Одессы, чтобы поддержали инициативу "ЕС" о переименовании одной из улиц в честь полковника.
"Виталий готовился к контрнаступлению. Мы должны продолжить его дело. Еще больше помогать Вооруженным Силам. Еще сильнее объединять мир вокруг Украины. Еще мощнее бить врага, чтобы вычистить его с украинской земли", - подчеркнул он.
Дополнение
Гуляев воевал на передовой с 2014 года. На должность командира одесской 28-й бригады был назначен в сентябре 2021 года.
Напомним
В бою с российскими оккупантами за Лисичанск Луганской области погиб командир батальона "Волат" добровольческого белорусского полка имени Кастуся Калиновского с позывным "Брест".