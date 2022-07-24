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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

Київ • УНН

 • 243335 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Загинув захищаючи Україну на півдні країни командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв. Про це у Telegram повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Цитата

"Загинув Віталій Гуляєв. Це – добре знайома і дуже близька мені людина. Відчуваю особисту втрату і раптову порожнечу", - написав Порошенко.

Деталі

Порошенко звернувся до міськради Одеси, аби підтримали ініціативу "ЄС" про перейменування однієї з вулиць на честь полковника.

"Віталій готувався до контрнаступу. Маємо продовжити його справу. Ще більше допомагати Збройним Силам. Ще сильніше об’єднувати світ навколо України. Ще потужніше бити ворога, щоб вичистити його з української землі", - наголосив він.

Доповнення

Гуляєв воював на передовій із 2014 року. На посаду командира одеської 28-ї бригади його призначили у вересні 2021 року.

Нагадаємо 

У бою з російськими окупантами за Лисичанськ Луганської області загинув командир батальйону "Волат" добровольчого білоруського полку імені Кастуся Калиновського з позивним "Брест".

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