Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

Цитата

"Загинув Віталій Гуляєв. Це – добре знайома і дуже близька мені людина. Відчуваю особисту втрату і раптову порожнечу", - написав Порошенко.

Деталі

Порошенко звернувся до міськради Одеси, аби підтримали ініціативу "ЄС" про перейменування однієї з вулиць на честь полковника.

"Віталій готувався до контрнаступу. Маємо продовжити його справу. Ще більше допомагати Збройним Силам. Ще сильніше об’єднувати світ навколо України. Ще потужніше бити ворога, щоб вичистити його з української землі", - наголосив він.

Доповнення

Гуляєв воював на передовій із 2014 року. На посаду командира одеської 28-ї бригади його призначили у вересні 2021 року.

Нагадаємо

У бою з російськими окупантами за Лисичанськ Луганської області загинув командир батальйону "Волат" добровольчого білоруського полку імені Кастуся Калиновського з позивним "Брест".