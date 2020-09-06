Гибель военных на минном поле: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Двое военных из состава Объединенных сил погибли, подорвавшись на минном поле. УНН стали известны детали происшествия.
Отмечается, что трое военных несли дежурство недалеко от населенного пункта Бетмановое Ясиноватского района Донецкой области. Утром 5 сентября они заметили огонь недалеко от своих позиций. Огонь распространялся быстро из-за ветреной погоды и около полудня бойцы оказались практически окруженными огнем. Военные оставались на посту, когда же огонь подступил близко, то они решили обойти его через лесополосу, расположенную в "серой зоне".
Одного из трех военных нашла поисковая группа, а вот еще двое - старший сержант и старший солдат - отправились в сторону и попали на минное поле, где и погибли.
"Обстоятельства гибели военных изучаются, однако можно говорить, что отсутствие координации во время эвакуации из горящего района и несвоевременные команды могли привести к этой трагедии, ведь военные не смогли вовремя покинуть пост для безопасного ухода. Все это будет проверяться", - сказал информированный источник агентства.
Известно, что погибшие военные служили в воинской части А3220, которая дислоцируется в городе Лозовая, Харьковской области.
Как сообщалось ранее в УНН, на минном поле в зоне ООС погибли двое военных.
Напомним, на Донбассе ищут двух военнослужащих.