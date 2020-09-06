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Загибель військових на мінному полі: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 41452 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Двоє військових зі складу Об’єднаних сил загинули, підірвавшись на мінному полі. УНН стали відомі деталі події.

Загибель військових на мінному полі: стали відомі деталі

Зазначається, що троє військових несли чергування неподалік населеного пункту Бетманове Ясинуватського району Донецької області. Вранці 5 вересня вони помітили вогонь неподалік своїх позицій. Вогонь поширювався швидко через вітряну погоду і близько полудня бійці опинилися практично оточеними вогнем. Військові залишалися на посту, коли ж вогонь підступив близько, то вони вирішили обійти його через лісосмугу, яка розташована у "сірій зоні".

Одного з трьох військових знайшла пошукова група, а ось ще двоє - старший сержант та старший солдат - вирушили в інший бік і потрапили на мінне поле, де і загинули.

"Наразі обставини загибелі військових вивчаються, однак можна говорити, що відсутність координації під час евакуації з охопленого полум’ям району та несвоєчасні команди могли призвести до цієї трагедії, адже військові не змогли вчасно залишити пост для безпечного відходу. Все це перевірятиметься", - сказав поінформований співрозмовник агентства.

Відомо, що загиблі військові служили у військовій частині А3220, яка дислокується у місті Лозова, Харківської області.

Як повідомлялося раніше в УНН, на мінному полі в зоні ООС загинуло двоє військових

Нагадаємо, на Донбасы шукають двох військовослужбовців.

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