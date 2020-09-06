Загибель військових на мінному полі: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Двоє військових зі складу Об’єднаних сил загинули, підірвавшись на мінному полі. УНН стали відомі деталі події.
Зазначається, що троє військових несли чергування неподалік населеного пункту Бетманове Ясинуватського району Донецької області. Вранці 5 вересня вони помітили вогонь неподалік своїх позицій. Вогонь поширювався швидко через вітряну погоду і близько полудня бійці опинилися практично оточеними вогнем. Військові залишалися на посту, коли ж вогонь підступив близько, то вони вирішили обійти його через лісосмугу, яка розташована у "сірій зоні".
Одного з трьох військових знайшла пошукова група, а ось ще двоє - старший сержант та старший солдат - вирушили в інший бік і потрапили на мінне поле, де і загинули.
"Наразі обставини загибелі військових вивчаються, однак можна говорити, що відсутність координації під час евакуації з охопленого полум’ям району та несвоєчасні команди могли призвести до цієї трагедії, адже військові не змогли вчасно залишити пост для безпечного відходу. Все це перевірятиметься", - сказав поінформований співрозмовник агентства.
Відомо, що загиблі військові служили у військовій частині А3220, яка дислокується у місті Лозова, Харківської області.
Як повідомлялося раніше в УНН, на мінному полі в зоні ООС загинуло двоє військових.
Нагадаємо, на Донбасы шукають двох військовослужбовців.