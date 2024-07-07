За время полномасштабного вторжения россия потеряла от 462 до 728 тыс. солдат - The Economist

За время полномасштабного вторжения россия могла потерять от 462 000 до 728 000 солдат, если считать на середину июня. И это количество солдат значительно больше, чем имела россия в начале вторжении в феврале 2022 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Economist.

Детали

Последние отчеты о количестве погибших российских военных, опубликованные в оппозиционных российских СМИ до 5 июля, показывают, что количество смертей в армии россии превысило 100 тыс. человек. По состоянию на 21 июня цифры составляют от 106 тыс. до 140 тыс. человек, в зависимости от источника подсчетов.

Данные основаны на анализе наследственных записей, некрологов в социальных сетях и других СМИ. Важно отметить, что с 6 февраля эти данные основаны на тенденциях, поскольку доступ к официальным записям был ограничен. Указанные цифры созвучны с другими оценками: французские официальные источники оценили количество погибших в 150 тыс. человек по состоянию на май, тогда как BBC Russia указывает, что минимум 113 тыс. россиян умерли по состоянию на июнь.

Французские и британские официальные источники также указывают, что до мая около 500 тыс. россиян могли быть тяжело ранены или погибли.

Оценки оппозиционных росСМИ "медиазона" и "медуза" также можно показать по неделям. Их данные показывают заметные всплески российских потерь во время контрнаступления Украины летом 2023 года и после боев за Авдеевку и Часов Яр.

The Economist отмечает, что эти данные не учитывают украинцев, которых россия мобилизовала с оккупированных территорий, а также российских солдат, которые получили тяжелые ранения и не могут вернуться к службе.

Издание пишет, что по приблизительным подсчетам, основанным на утечке информации из американского оборонного ведомства, на каждого погибшего российского солдата приходится около 3-4 раненых. Это свидетельствует, что к середине июня россия могла потерять от 462 тыс. до 728 тыс. солдат - это значительно больше, чем начальное количество войск, принявших участие во вторжении в феврале 2022 года.

Добавим

Наибольшее количество погибших наблюдается среди лиц в возрасте от 35 до 39 лет, из которых, по данным, около 27 тыс. были убиты с февраля 2022 года по июнь 2024 года.

В то же время, процентно среди мужского населения россии наибольшие потери произошли среди возрастной группы 45-49 лет. Последние данные свидетельствуют, что примерно 2% российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет погибли или получили тяжелые ранения в Украине с начала полномасштабной войны.

Согласно выводам The Economist, количество россиян, погибших на войне в Украине с 2022 года, превысило общее количество жертв во всех войнах россии после Второй мировой войны.

Однако, по данным западных официальных лиц и аналитиков, большие потери вряд ли серьезно повлияют на рабочую силу россии в ближайшем и среднесрочном периоде. Согласно информации New York Times, россия может вербовать между 25 тыс. и 30 тыс. солдат ежемесячно.

Напомним

По данным украинского Генерального штаба, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 550990 человек, 8155 танков и сотен единиц военной техники.

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