За три места в Украине провели 131 операцию по трансплантации органов: больше всего на Львовщине

С начала года в Центре трансплантологии Львова провели 39 операций по трансплантации, и это самое большое по стране количество. Об этом заявили во Львовском городском совете, передает УНН.

Детали

По итогам первого квартала 2024 года, Центр трансплантологии Первого медицинского объединения Львова выполнил наибольшее в Украине количество пересадок органов. Только за первые три месяца 2024 года в Украине выполнена 131 органная трансплантация. Из них 39 - в Центре трансплантологии Львова, и это самое большое по стране количество. - заявили в горсовете Львова.

В Центре трансплантологии Первого медицинского объединения Львова заявили, что в последние годы в Украине активно развивается система трансплантации, даже несмотря на полномасштабную войну.

В частности, развивается география центров и больниц, где выполняют пересадки органов, постоянно расширяется.

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Сейчас 67% от всех трансплантаций - это посмертное донорство. С каждым годом все больше украинцев готовы жертвовать органы своих умерших родных ради спасения других людей. Остальные, 33%, это родственные пересадки органов - заявили в Центре трансплантологии Первого медицинского объединения Львова.

Дополнение

Отмечается, что сейчас в национальном листе ожидания на трансплантацию находится 3013 пациентов. Большинство из них нуждаются в пересадке почки - 1961 человек. Печени - 477 человек, сердца - 455.

Также во Львовском горсовете подчеркнули, что Центр трансплантологии Первого медобъединения Львова заработал в 2021 году. Здесь есть 7 реанимационных и 10 стационарных коек, а также 2 изолированные операционные с новейшим оборудованием.

Напомним

В Тернопольской области врачи провели первую в Украине операцию по аутотрансплантации, во время которой полностью удалили злокачественную опухоль сердца у военнослужащего.