За неделю в Киеве произошло более 800 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. За прошедшую неделю в Киеве произошло 844 ДТП, есть погибшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Центра организации дорожного движения".
"За неделю с 11 по 17 февраля 2019 в городе зафиксировано 844 дорожно-транспортных происшествия, из них 42 с пострадавшими", - говорится в сообщении.
Также в течение недели на дорогах столицы получили ранения 49 человек, погибло три человека.
При этом добавляется, что с 11 по 17 февраля произошло 25 наездов на пешеходов, из них 16 - на пешеходных переходах, два пешехода погибли в результате наезда вне зоны действия пешеходного перехода.
Как сообщал УНН, полиция задержала водителя, который скрылся с места смертельного ДТП в Киеве.
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