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За тиждень у Києві сталося понад 800 ДТП

За тиждень у Києві сталося понад 800 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. За минулий тиждень у Києві сталося 844 ДТП, є загиблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Центру організації дорожнього руху".

"За тиждень з 11 по 17 лютого 2019 в місті зафіксовано 844 дорожньо-транспортних пригод, з них 42 з потерпілими", - йдеться у повідомленні.

Також протягом тижня на дорогах столиці отримали поранення 49 людей, загинуло три людини.

При цьому додається, що з 11 по 17 лютого сталося 25 наїздів на пішоходів, з них 16 - на пішохідних переходах, два пішоходи загинули в результаті наїзду поза зоною дії пішохідного переходу.

Як повідомляв УНН, поліція затримала водія, який втік з місця смертельної ДТП у Києві.

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