За тиждень у Києві сталося понад 800 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За минулий тиждень у Києві сталося 844 ДТП, є загиблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Центру організації дорожнього руху".
"За тиждень з 11 по 17 лютого 2019 в місті зафіксовано 844 дорожньо-транспортних пригод, з них 42 з потерпілими", - йдеться у повідомленні.
Також протягом тижня на дорогах столиці отримали поранення 49 людей, загинуло три людини.
При цьому додається, що з 11 по 17 лютого сталося 25 наїздів на пішоходів, з них 16 - на пішохідних переходах, два пішоходи загинули в результаті наїзду поза зоною дії пішохідного переходу.
Як повідомляв УНН, поліція затримала водія, який втік з місця смертельної ДТП у Києві.
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