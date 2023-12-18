За сутки враг выпустил по Херсонщине более 370 снарядов. Погиб один человек

В течение 17 декабря 2023 года российские военные 80 раз атаковали Херсонскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, российская армия выпустила по области 374 снаряды из минометов, артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации, по Херсону - 47 снарядов.

Российские снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Погиб один человек говорится в сообщении.

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