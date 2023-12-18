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За сутки враг выпустил по Херсонщине более 370 снарядов. Погиб один человек

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 06:05  •  18128 просмотра

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За минувшие сутки российские военные 80 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 374 снаряда и убив одного человека.

В течение 17 декабря 2023 года российские военные 80 раз атаковали Херсонскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, российская армия выпустила по области 374 снаряды из минометов, артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации, по Херсону - 47 снарядов.

Российские снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Погиб один человек

говорится в сообщении.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За добу ворог випустив по Херсонщині понад 370 снарядів. Загинула одна людина
The enemy fired more than 370 shells at Kherson region over the last day. One person was killed
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