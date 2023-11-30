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Ермак показал, как украинские воины уничтожают "Солнцепек" в крынках на Херсонщине

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 07:39  •  19045 просмотра

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Украинские силы уничтожили российскую установку залпового огня "Солнцепек" в Херсонской области. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился видео в телеграм-канале. Ермак также подтвердил, что украинские войска продвигаются в этом районе.

Украинские силы обороны обнаружили и уничтожили российский "Солнцепек" на Херсонском направлении. Видео уничтожения вражеской техники на Херсонщине опубликовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале, передает УНН.

Крынки, левый берег Херсонщины. Наши воины уничтожают российский "Солнцепек

– говорится в сообщении.

Также Ермак отметил, что ВСУ продолжают двигаться на этом направлении.

Справка

ТОС-1А "Солнцепек" – тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 калибра 220-мм. Ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Пакет из 24 направляющих для неуправляемых реактивных снарядов смонтирован на поворотной платформе.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Єрмак показав, як українські воїни знищують "Солнцепек" у Кринках на Херсонщині
Yermak showed how Ukrainian soldiers destroy "Solntsepek" in Krynki in the Kherson region
Новости по теме

Ермак показал, как украинские воины уничтожают "Солнцепек" в крынках на Херсонщине

Украинские силы уничтожили российскую установку залпового огня "Солнцепек" в Херсонской области. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился видео в телеграм-канале. Ермак также подтвердил, что украинские войска продвигаются в этом районе.

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россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов: восемь взрывов

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Представители СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру УПЦ (МП)

Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад

Российские войска обстреляли Дарьевку Херсонской области, в результате чего четверо получили ранения. Повреждена больница, детский сад и жилые дома.

Война •   •  19612 просмотра
Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад

На Запорожье враг нанес 100 ударов, есть поврежденная инфраструктура

Российские войска нанесли 100 ударов по Запорожской области, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре без жертв среди гражданского населения.

Война •   •  19318 просмотра
На Запорожье враг нанес 100 ударов, есть поврежденная инфраструктура

В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району

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В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району

"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни

В Черкасской области был открыт Центр ветеранов благодаря гранту в размере 100 тысяч гривен от благотворительной организации "МХП-Громаді", чтобы помочь демобилизованным военнослужащим, ветеранам и перемещенным лицам адаптироваться к гражданской жизни.

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"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни

В Хмельницкой области обломки вражеских дронов упали на территорию бывшего завода

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В Хмельницкой области обломки вражеских дронов упали на территорию бывшего завода