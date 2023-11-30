Ермак показал, как украинские воины уничтожают "Солнцепек" в крынках на Херсонщине
Киев • УНН
Украинские силы уничтожили российскую установку залпового огня "Солнцепек" в Херсонской области. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился видео в телеграм-канале. Ермак также подтвердил, что украинские войска продвигаются в этом районе.
Украинские силы обороны обнаружили и уничтожили российский "Солнцепек" на Херсонском направлении. Видео уничтожения вражеской техники на Херсонщине опубликовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале, передает УНН.
Крынки, левый берег Херсонщины. Наши воины уничтожают российский "Солнцепек
Также Ермак отметил, что ВСУ продолжают двигаться на этом направлении.
Справка
ТОС-1А "Солнцепек" – тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 калибра 220-мм. Ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Пакет из 24 направляющих для неуправляемых реактивных снарядов смонтирован на поворотной платформе.
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Ермак показал, как украинские воины уничтожают "Солнцепек" в крынках на Херсонщине
Украинские силы уничтожили российскую установку залпового огня "Солнцепек" в Херсонской области. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился видео в телеграм-канале. Ермак также подтвердил, что украинские войска продвигаются в этом районе.
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