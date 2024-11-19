За сутки рф нанесла почти 460 ударов по Запорожской области

В пределах суток агрессор совершил 458 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские силы активно использовали авиацию, беспилотники и артиллерию, что привело к значительным разрушениям в нескольких общинах.

В частности, российские самолеты нанесли 9 авиационных ударов по таким населенным пунктам, как Малая Токмачка, Новоандреевка и Белогорье. Кроме того, 239 беспилотников различных типов атаковали Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

В общем, 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня были нацелены на Преображенку, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку. Кроме того, 202 артиллерийских удара пришлись на территории Лобкового, Орехова, Гуляйполя, Щербаков, Новоандриевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

В результате этих атак зафиксировано 28 сообщений о разрушении жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Враг продолжает атаковать Запорожье, есть пострадавшие - ОВА