За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  85663 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105813 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100563 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  94409 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  211988 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  347675 просмотра

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе

За сутки российские оккупанты совершили 2 ракетных удара, 33 авиаудара, применили 224 беспилотника-камикадзе, а также более 2200 обстрелов военных позиций и населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  1679 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе

В Харькове снова прогремели взрывы

В Харькове произошла серия взрывов, как сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  3819 просмотра
В Харькове снова прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы, мэр призывает к осторожности

О взрыве в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов, который призвал жителей города быть осторожными.

Общество •   •  4150 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, мэр призывает к осторожности

Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.

Война •   •  4323 просмотра
Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны IRIS-T, усиливая ее обороноспособность против российских угроз.

Война •   •  6029 просмотра
Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва

За день оккупанты 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 204 взрывам в разных населенных пунктах.

Общество •   •  7933 просмотра
Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва

Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит

Президент Зеленский встретился с маршалком Сената Польши, чтобы обсудить межпарламентские отношения, ситуацию в Харькове, усиление противовоздушной обороны Украины, подготовку к Мирному саммиту и переговоры Украины с ЕС.

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Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит

Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

Тактическая авиация противника осуществила пуски КАБ в Херсонской области, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  11391 просмотра
Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

Президент Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий ракеты большой дальности, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другую критически важную поддержку для защиты от усиления российских атак.

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Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.

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По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К