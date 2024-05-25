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За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе
За сутки российские оккупанты совершили 2 ракетных удара, 33 авиаудара, применили 224 беспилотника-камикадзе, а также более 2200 обстрелов военных позиций и населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Харькове снова прогремели взрывы
В Харькове произошла серия взрывов, как сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Харькове прогремели взрывы, мэр призывает к осторожности
О взрыве в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов, который призвал жителей города быть осторожными.
Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.
Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T
Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны IRIS-T, усиливая ее обороноспособность против российских угроз.
Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва
За день оккупанты 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 204 взрывам в разных населенных пунктах.
Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит
Президент Зеленский встретился с маршалком Сената Польши, чтобы обсудить межпарламентские отношения, ситуацию в Харькове, усиление противовоздушной обороны Украины, подготовку к Мирному саммиту и переговоры Украины с ЕС.
Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине
Тактическая авиация противника осуществила пуски КАБ в Херсонской области, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов
Президент Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий ракеты большой дальности, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другую критически важную поддержку для защиты от усиления российских атак.
По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.