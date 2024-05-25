За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе

За сутки оккупанты совершили 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки и использовали 224 дрона-камикадзе. Также было совершено более 2200 обстрелов по позициям войск и населенным пунктам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В зоне боевых действий в настоящее время произошло 90 столкновений.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (с применением трех ракет) и 33 авиационных удара (в том числе 47 КАБами), применил 224 дрона-камикадзе. Осуществил более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 13 боевых столкновений с захватчиками. ВСУ отбили 10 атак в районах Липцы, Тихого и Волчанска. Сейчас продолжается бой вблизи населенного пункта Старица, однако ситуация контролируется. Важно отметить, что украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех. Поэтому вражеские силы потеряли еще около сотни человек убитыми и ранеными. Здесь ВСУ уничтожили 5 пушек, 2 автомобиля, одну единицу специальной техники. Кроме того, были повреждены 4 артиллерийские системы, 3 авто и 2 единицы спецтехники. Также нанесено поражение по 9 блиндажам оккупантов.

На Купянском: вражеская армия 17 раз пыталась вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках противник имеет частичный успех, ситуация напряженная.

На Лиманском: ВСУ отбили 3 попытки врага продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.

На Северском: к вечеру количество атак захватчиков возросло до 5. Однако защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спирного. В то же время продолжается еще один бой вблизи села Спирное. Враг успеха не имеет.

На Краматорском: было отбито 13 попыток оккупантов приблизиться к Часовому Яру. Сейчас продолжается еще одно боевое столкновение в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Покровском: оккупанты продолжили попытки вклиниться в украинскую оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеновки. Всего произошло 15 боевых столкновений. На данном направлении общие потери врага за сегодня составляют уже 240 человек, из которых 58 - убитыми и 182 - ранеными. Дополнительно, уничтожено 3 танка и станцию РЭБ. Также ВСУ повредили 3 танка, один БТР и 4 авто противника.

На Кураховском: Защитники отбили оккупантов вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Наиболее напряженной останется обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. Всего произошло 8 боевых столкновений. Ситуация контролируемая.

На Времовском: ситуация значительных изменений не претерпела. Произошло 2 боевых столкновения. Потерь позиций не допущено.

На Ореховском: захватчики предприняли 1 неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.

На Приднепровскомнаправлении: враг имеет три неудачные попытки оттеснить украинские подразделения в районе Крынок.

На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб