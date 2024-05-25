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За добу рф завдала 2 ракетні удари, 33 авіаційні атаки, застосувавши 224 безпілотники-камікадзе

За добу рф завдала 2 ракетні удари, 33 авіаційні атаки, застосувавши 224 безпілотники-камікадзе

Київ • УНН

 • 21968 перегляди

За добу російські окупанти здійснили 2 ракетних удари, 33 авіаудари, застосували 224 безпілотники-камікадзе, а також понад 2200 обстрілів військових позицій та населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу окупанти здійснили 2 ракетні удари, 33 авіаційні атаки та використали 224 дрони-камікадзе. Також було здійснено понад 2200 обстрілів по позиціях військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У зоні бойових дій на даний час відбулося 90 зіткнень.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) та 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосував 224 дрони-камікадзе. Здійснив понад 2200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: відбулося 13 бойових зіткнень із загарбниками. ЗСУ відбили 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Нині триває бій поблизу населеного пункту Стариця, проте ситуація контрольована. Важливо наголосити, що українські захисники  штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх. Відтак ворожі сили втратили ще близько сотні осіб вбитими і пораненими. Тут ЗСУ знищили 5 гармат, 2 автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, було пошкоджено 4 артилерійські системи, 3 авто та 2 одиниці спецтехніки. Також завдано ураження по 9 бліндажах окупантів.

На Куп’янському: ворожа армія 17 разів намагалася витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час тривають бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках противник має частковий успіх, ситуація напружена.

На Лиманському: ЗСУ відбили 3 спроби ворога просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському: надвечір кількість атак загарбників зросла до 5. Проте захисники зупинили по дві штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного. Водночас триває ще один бій поблизу села Спірне. Ворог успіху не має.

На Краматорському: було відбито 13 спроб окупантів наблизитися до Часового Яру. Нині триває ще одне бойове зіткнення в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована.

На Покровському: окупанти продовжили спроби вклинитися в українську оборону з району населеного пункту Очеретине. Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень. На даному напрямку загальні втрати ворога за сьогодні становлять уже 240 осіб, з яких 58 - убитими і 182 - пораненими. Додатково, знищено 3 танки та станцію РЕБ. Також ЗСУ пошкодили 3 танки, один БТР і 4 авто противника.

На Курахівському: Захисники відбили окупантів поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишаться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень. Ситуація контрольована.

На Времівському: ситуація значних змін не зазнала. Відбулося 2 бойових зіткнення. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському: загарбники вчинили 1 невдалу спробу просунутися в бік Новоданилівки.

На Придніпровському: ворог має три невдалі спроби відтіснити українські підрозділи в районі Кринок.

На фронті зафіксували 77 бойових зіткнень, на двох напрямках тривають бої - Генштаб 24.05.24, 20:46 • 25572 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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