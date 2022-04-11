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За сегодня гуманитарными коридорами эвакуировали 4 354 людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров за 11 апреля. Об этом информирует УНН.

За сегодня гуманитарными коридорами эвакуировали 4 354 людей

Детали

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодня на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из самого Мариуполя - 556 человек.

298 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 513 человек.

Всего за сегодня эвакуировано 4 354 человека.

Колонны автобусов, которые выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара содержатся оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке.

Третий день со стороны российской федерации нарушаются договоренности по обеспечению проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.

Напомним

Председатель Харьковской ОГА Олег Синєгубов сообщал, что оснований для массовой эвакуации жителей Харькова на сегодня нет, защитники держат оборону города.

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