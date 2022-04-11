За сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 4 354 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила про роботу гуманітарних коридорів за 11 квітня. Про це інформує УНН.
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По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 854 людини. З самого Маріуполя – 556 людей.
298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 513 людей.
Загалом за сьогодні евакуйовано 4 354 людини.
Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці.
Третій день з боку російської федерації порушуються домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей з цих міст.
Нагадаємо
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що підстав для масової евакуації жителів Харкова на сьогодні немає, захисники міцно тримають оборону міста.