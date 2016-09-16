По результатам обыска в полиции Ровно никто не задержан
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 сентября. УНН. Ни задержанных, ни подозреваемых в результатов обысков в городском отделе полиции Ровно нет. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника управления национальной полиции в Ривненской области Александр Панасюк.
По его словам, представители военной прокуратуры проверили кабинеты двух следователей, расследовали дела по незаконной добыче янтаря.
"Обыски проводились по решению суда, однако пока никто из сотрудников полиции не задержан", - отметил А.Панасюк.
Как сообщал УНН, вчера вечером в полиции Ровно начались обыски. Их в городском отделе до поздней ночи проводили следователи столичной военной прокуратуры. Оперативники искали доказательства крышевания местными полицейскими незаконной добычи янтаря.