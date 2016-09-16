За результатами обшуку в поліції Рівного ніхто не затриманий
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Ні затриманих, ні підозрюваних в результатів обшуків у міському відділі поліці Рівного немає. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління Національної поліціі в Рівненській області Олександр Панасюк.
За його словами, представники військової прокуратури перевірили кабінети двох слідчих, які розслідували справи з незаконного видобутку бурштину.
“Обшуки проводилися за ухвалою суду, однак поки ніхто з працівників поліції не затриманий”, — зазначив О.Панасюк.
Як повідомляв УНН, вчора ввечері в поліції Рівного розпочалися обшуки. Їх в міському відділі до пізньої ночі проводили слідчі столичної військової прокуратури. Оперативники шукали докази кришування місцевими поліцейськими незаконного видобутку бурштину.