За пять месяцев ЗРК "NASAMS" уничтожили более 100 российских ракет и дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За 5 месяцев боевой работы украинскими ЗРК “NASAMS” уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
Цитата
“С ноября 2022 года ЗРК NASAMS защищает украинское небо!.. За 5 месяцев боевой работы украинскими ЗРК „NASAMS“ уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов”, — говорится в сообщении.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что в перспективе вообще откажется от старой техники и перейдет исключительно на западные ЗРК.
“На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой от использования зенитно-ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине”, — рассказал Олещук.
Кроме того, в Воздушных Силах ВСУ показали, как работает этот комплекс.
Дополнение
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором показал, как украинские артиллеристы с помощью британской пушки L119 уничтожили вражеский СПГ-9 “Копье” вместе с боекомплектом.