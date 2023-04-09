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За пять месяцев ЗРК "NASAMS" уничтожили более 100 российских ракет и дронов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. За 5 месяцев боевой работы украинскими ЗРК “NASAMS” уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Цитата

“С ноября 2022 года ЗРК NASAMS защищает украинское небо!.. За 5 месяцев боевой работы украинскими ЗРК „NASAMS“ уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов”, — говорится в сообщении.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что в перспективе вообще откажется от старой техники и перейдет исключительно на западные ЗРК.

“На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой от использования зенитно-ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине”, — рассказал Олещук.

Кроме того, в Воздушных Силах ВСУ показали, как работает этот комплекс.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором показал, как украинские артиллеристы с помощью британской пушки L119 уничтожили вражеский СПГ-9 “Копье” вместе с боекомплектом.

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