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Залужний показав бойову роботу британської гармати L119

Залужний показав бойову роботу британської гармати L119

Київ • УНН

 • 4811965 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Головнокомандувач ЗCУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому показав, як українські артилеристи за допомогою британської гармати L119 знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом, передає УНН.

Цитата

«Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок», - підписав відео Залужний.

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