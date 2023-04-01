Залужний показав бойову роботу британської гармати L119
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Головнокомандувач ЗCУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому показав, як українські артилеристи за допомогою британської гармати L119 знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом, передає УНН.
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«Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 «Васильок», - підписав відео Залужний.
Доповнення
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