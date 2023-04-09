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За п'ять місяців ЗРК «NASAMS» знищили понад 100 російських ракет та дронів

За п'ять місяців ЗРК «NASAMS» знищили понад 100 російських ракет та дронів

Київ • УНН

 • 5085491 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. За 5 місяців бойової роботи українськими ЗРК «NASAMS» знищено понад 100 ворожих ракет та дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Із листопада 2022 року ЗРК NASAMS захищає українське небо!..За 5 місяців бойової роботи українськими ЗРК «NASAMS» знищено більше 100 ворожих ракет та дронів», - йдеться в повідомленні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що у перспективі взагалі відмовиться від старої техніки та перейде винятково на західні ЗРК.

«На перспективу я бачу, що ми відмовимося у цій від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Думаю, найближчим часом зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні», - розповів Олещук.

Окрім того, у Повітряних Силах ЗСУ показали, як працює цей комплекс.

Доповнення

Головнокомандувач ЗCУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому показав, як українські артилеристи за допомогою британської гармати L119 знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом.

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