За п'ять місяців ЗРК «NASAMS» знищили понад 100 російських ракет та дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За 5 місяців бойової роботи українськими ЗРК «NASAMS» знищено понад 100 ворожих ракет та дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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«Із листопада 2022 року ЗРК NASAMS захищає українське небо!..За 5 місяців бойової роботи українськими ЗРК «NASAMS» знищено більше 100 ворожих ракет та дронів», - йдеться в повідомленні.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що у перспективі взагалі відмовиться від старої техніки та перейде винятково на західні ЗРК.
«На перспективу я бачу, що ми відмовимося у цій від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Думаю, найближчим часом зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні», - розповів Олещук.
Окрім того, у Повітряних Силах ЗСУ показали, як працює цей комплекс.
Доповнення
Головнокомандувач ЗCУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому показав, як українські артилеристи за допомогою британської гармати L119 знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом.