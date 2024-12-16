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За прошедшую неделю пограничники уничтожили 160 оккупантов, еще 220 ранены - спикер ГПСУ

За прошедшую неделю пограничники уничтожили 160 оккупантов, еще 220 ранены - спикер ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 7966 просмотра

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За прошедшую неделю пограничники ликвидировали 160 и ранили 220 оккупантов, уничтожили 6 танков и 30 единиц бронетехники. Также было сбито более 30 вражеских «Шахедов» и уничтожены склады боеприпасов.

За прошедшую неделю пограничники уничтожили 160 оккупантов и ранили 220. Кроме того, было уничтожено 6 танков, более 30 единиц бронированной техники и несколько складов с боеприпасами врага. Украинские силы также эффективно противодействовали вражеским беспилотникам, сбив более 30 «Шахедов».

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре, передает УНН.

Детали

Граница с Россией и линия фронта, где находятся защитники Украины, остаются сложными. 

Если говорить непосредственно о границе с Россией - это можно расценивать как линию фронта, ведь страна-террористка не оставляет возможности нанести удар по границе Черниговщины, Сумщины и Харьковщины

- сообщили в ГПСУ.

За последнее время больше всего обстрелов приходится на территорию Сумской и Харьковской областей, а также остается угроза применения диверсионно-разведывательных групп.

Демченко добавил, что ГПСУ не фиксируют существенного наращивания этой активности, но попытки проникновения ДРГ остаются.

На линии фронта, в частности на Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях, враг ежедневно обстреливает позиции наших защитников, применяя разнообразное вооружение, включая беспилотники. В то же время украинские силы успешно отражают эти атаки, имея на вооружении более мощные средства, чем в начале полномасштабного вторжения.

За прошедшую неделю защитники уничтожили 160 оккупантов, ранили 220, уничтожили 6 единиц танков и более 30 единиц бронированной техники. Также были поражены склады боеприпасов и укрытия врага. За минувшие сутки было сбито более 30 дронов.

Кроме того, враг применяет артиллерийские средства - минометы, ствольную артиллерию и активно использует беспилотные самолеты. На Сумщине также фиксируется активность вражеской авиации, которая наносит удары по приграничным территориям.

Напомним,

ССО показали видео уничтожения российской ДРГ, которую пропаганда выдала за «прорыв» на Сумщину. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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