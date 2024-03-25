За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники

В течение суток Силами обороны юга на Ореховском и Херсонском направлениях было ликвидировано 112 оккупантов и уничтожено 27 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщают Силы обороны юга, пишет УНН.

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам, - говорится в сообщении.

Детали

В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на..:

112 оккупантов;

27 единиц вооружения и военной техники, из них:

8 артиллерийских систем;

2 зенитно-ракетных комплекса;

15 единиц автобронетанковой и специальной техники;

2 станции радиолокационной борьбы.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 640 военнослужащих.