За прошедшие сутки Силам обороны на юге удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитный комплекс и пушки

За прошедшие сутки Силы обороны на юге уничтожили 142 оккупанта, а также зенитный комплекс, пушки, минометы, комплексе РЭБ и автомобильную технику. Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мрочко, за прошедшие сутки Силам обороны юга на левом берегу удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", 6 пушек, в том числе "Мста-Б", два миномета, лодку, 4 переносных комплекса радиоэлектронной борьбы и 24 единицы автобронетехники.

Также Силы обороны уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 430 740 человек, 6790 танков и сотен единиц военной техники.