Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
За прошедшие сутки Силам обороны на юге удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитный комплекс и пушки
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Компромисс между Украиной и россией пока невозможен - президент Чехии
Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго
И так - каждую ночь: Олещук показал кадры уничтожения вражеских "шахедов" на юге
В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева
Усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас - Зеленский
В Никополе российский дрон попал в заправку, есть пострадавшие
Враг совершил 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 в районах Роботино и Вербового - Силы обороны юга
СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по славянскому НПЗ в рф
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За прошедшие сутки Силам обороны на юге удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитный комплекс и пушки
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 142 российских оккупантов, зенитную установку, пушки, минометы, средства радиоэлектронной борьбы и автомобильную технику на юге Украины.
Враг ударил по Николаеву, зафиксировано два "прилета" - Ким
В Николаеве зафиксировано два вражеских обстрела со стороны Одессы.
Компромисс между Украиной и россией пока невозможен - президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел считает, что компромисс между Украиной и россией по прекращению конфликта пока невозможен, но может наступить время, когда обе стороны поймут, что продолжение войны означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.
Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго
В результате массированных обстрелов в Сумской и Харьковской областях были обесточены более 8,6 тыс. потребителей, а более 130 остались без газа.
И так - каждую ночь: Олещук показал кадры уничтожения вражеских "шахедов" на юге
Генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал кадры, на которых украинские ПВО каждую ночь успешно сбивают вражеские "шахеды" на южном направлении.
В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство, обязав его являться к следователю, прокурору или суду по каждому требованию.
Усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Отметив, что Дания первая из Скандинавских стран, которая заключила соглашение по безопасности с Украиной.
В Никополе российский дрон попал в заправку, есть пострадавшие
российский беспилотник попал в заправку в Никополе, ранив трех мужчин в возрасте 32, 43 и 67 лет.
Враг совершил 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 в районах Роботино и Вербового - Силы обороны юга
За минувшие сутки противник совершил 2 попытки наступления на левом берегу Днепра и 4 - в районах Роботино и Вербового в Запорожской области, но понес значительные потери и отступил на исходные позиции.
СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по славянскому НПЗ в рф
Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины осуществила успешные удары с беспилотников по славянскому нефтеперерабатывающему заводу в россии, что повлекло большой пожар в районе атмосферных столбов.