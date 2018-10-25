За поведение: игроков "Динамо" и "Шахтера" отстранили на три матча
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. По его итогам отстранили динамовца и игрока "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"За агрессивное поведение по отношению к сопернику в матче 12-го тура УПЛ "Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов), который состоялся 19 октября 2018 года, КДК ФФУ решил отстранить игрока "Шахтера" А. Кайоде на три матча.
За недисциплинированное поведение в матче 12-го тура УПЛ "Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев), который состоялся 20 октября 2018 года, решено отстранить игрока "Динамо" Т. Кадара на три матча", - говорится в сообщении.
Кроме того, за несоблюдение обязательной процедуры рукопожатия в матче 11-го тура УПЛ "Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск), который состоялся 7 октября 2018, КДК ФФУ применил к каждому из тренеров команд, П. Фонсеке и Ю. Вернидубу, санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 5000 гривен.
Как писал УНН, за оскорбление арбитров и проявление неуважения, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис был дисквалифицирован на три матча.
Также напомним, Григорий Суркис завершает карьеру в УЕФА.