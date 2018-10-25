За поведінку: гравців "Динамо" та "Шахтаря" відсторонили на три матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. За його підсумками відсторонили динамівця та гравця "Шахтаря". Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
“За агресивну поведінку по відношенню до суперника у матчі 12-го туру УПЛ "Шахтар" (Донецьк) — "Десна" (Чернігів), що відбувся 19 жовтня 2018 року, КДК ФФУ вирішив відсторонити гравця "Шахтаря" О. Кайоде на три матчі.
За недисципліновану поведінку в матчі 12-го туру УПЛ "Ворскла" (Полтава) — "Динамо" (Київ), що відбувся 20 жовтня 2018 року, вирішено відсторонити гравця "Динамо" Т. Кадара на три матчі”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за недотримання обов’язкової процедури рукостискання в матчі 11-го туру УПЛ "Шахтар" (Донецьк) — "Зоря" (Луганськ), що відбувся 7 жовтня 2018 року, КДК ФФУ застосував до кожного з тренерів команд, П. Фонсеки та Ю. Вернидуба, санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 5000 гривень.
Як писав УНН, за образу арбітрів та прояв неповаги, президента ФК “Динамо” (Київ) Ігоря Суркіса було дискваліфіковано на три матчі.
Також нагадаємо, Григорій Суркіс завершує кар’єру в УЄФА.