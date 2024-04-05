За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

80 процентов теплоэлектроцентралей Украины уничтожены в результате обстрелов россиян за последние недели, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью эстонскому ERR, передает УНН.

К сожалению, россия продолжает энергетический террор - только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Они продолжают бить ракетами по нашим энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы, генераторы. К сожалению, в течение последних недель россия уничтожила 80 процентов теплоэлектроцентралей - заявил Шмыгаль.

Он также указал, что Украине очень бы помогли в восстановлении пострадавших блоков электростанций запчасти от старого оборудования советского типа, которое есть в Эстонии.

"Сегодня у нас перебои с поставками электроэнергии и людям, и промышленности. К сожалению, это так. россия продолжает свой террор...", - подчеркнул премьер.

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