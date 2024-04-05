За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  32319 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  59652 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  66001 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123088 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116528 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118227 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110943 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100891 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  91294 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россия уничтожила 80% ТЭЦ Украины за последние недели из-за продолжения энергетического террора и ракетных ударов по энергетическим объектам.

Война •   •  5298 просмотра
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА

Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.

Война •   •  6360 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА

Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Литва планирует закупить около 3 000 беспилотников FPV стоимостью 2 миллиона евро для Украины.

Война •   •  6919 просмотра
Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам.

Война •   •  32319 просмотра
Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров

Международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд в начале апреля, увеличившись на 18% за месяц, благодаря значительным поступлениям от международных партнеров в размере более $9 млрд, превысившим долговые выплаты и продажу валюты.

Экономика •   •  7671 просмотра
Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров

Еще трех подростков и 5-летнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий

Еще трое подростков и 5-летний мальчик были возвращены с оккупированных Россией территорий Украины.

Общество •   •  10090 просмотра
Еще трех подростков и 5-летнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий

На Закарпатье задержан клирик упц мп, который распространял фейки о войне в Украине

На Закарпатье задержали настоятеля храма Хустской епархии упц мп за распространение фейков о войне в Украине, разжигание религиозной вражды и оправдание российской агрессии.

Война •   •  10044 просмотра
На Закарпатье задержан клирик упц мп, который распространял фейки о войне в Украине

"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце

Украина приближается к "критическому моменту", поэтому необходимо, чтобы Конгресс США одобрил в этом месяце пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов.

политика •   •  12434 просмотра
"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце

Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.

Новости Мира •   •  10684 просмотра
Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, российские удары за последние три недели являются частью подготовки к большому наступлению, которое может начаться в конце мая или в начале июня и нацелено на Харьков.

Война •   •  15083 просмотра
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению