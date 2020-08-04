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За полгода в Украине было проведено 4 трансплантации сердца

За полгода в Украине было проведено 4 трансплантации сердца

Киев  •  УНН

 • 15617 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине за полгода было проведено 4 трансплантации сердца. Об этом заявил профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ “Институт сердца Министерства здравоохранения Украины” Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.

"За последние полгода мы выполнили 4 трансплантации сердца. Это был трансплантологический прорыв за последние 15 лет. Первую мы сделали в Ковеле ... Также и вторую трансплантацию мы сделали в Ковеле ... Третья трансплантация была проведена во Львове", - рассказал Тодуров.

По его словам, трансплантация для четвертого пациента произошла буквально несколько недель назад в Киеве.

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"Донором был молодой человек, который погиб в ДТП и мы брали донорские органы в больнице скорой помощи. Это был первый в Украине мультиорганный забор, когда была взята печень, две почки и сердце. Все четверо пациентов живы", - сказал Тодуров.

Также он отметил, что впервые "за последнего больного мы получили 560 тыс. грн за нашу трансплантацию от Минздрава поскольку мы в пилотном проекте".

Напомним, во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи трансплантировали сердце и две почки.

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