За полгода в Украине было проведено 4 трансплантации сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине за полгода было проведено 4 трансплантации сердца. Об этом заявил профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ “Институт сердца Министерства здравоохранения Украины” Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.
"За последние полгода мы выполнили 4 трансплантации сердца. Это был трансплантологический прорыв за последние 15 лет. Первую мы сделали в Ковеле ... Также и вторую трансплантацию мы сделали в Ковеле ... Третья трансплантация была проведена во Львове", - рассказал Тодуров.
По его словам, трансплантация для четвертого пациента произошла буквально несколько недель назад в Киеве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ежегодно Украина нуждается в 5000 трансплантаций - Степанов
"Донором был молодой человек, который погиб в ДТП и мы брали донорские органы в больнице скорой помощи. Это был первый в Украине мультиорганный забор, когда была взята печень, две почки и сердце. Все четверо пациентов живы", - сказал Тодуров.
Также он отметил, что впервые "за последнего больного мы получили 560 тыс. грн за нашу трансплантацию от Минздрава поскольку мы в пилотном проекте".
Напомним, во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи трансплантировали сердце и две почки.