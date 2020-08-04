За пів року в Україні було проведено 4 трансплантації серця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні за пів року було проведено 4 трансплантації серця. Про це заявив професор, заслужений лікар України, генеральний директор ДУ “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України” Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.
“За останні пів року ми виконали 4 трансплантації серця. Це був трансплантологічний прорив за останні 15 років. Першу ми зробили в Ковелі... Також й другу трансплантацію ми зробили в Ковелі... Третя трансплантація була проведена у Львові”, — розповів Тодуров.
За його словами, трансплантація для четвертого пацієнта відбулася буквально декілька тижнів назад у Києві.
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“Донором була молода людина, яка загинула в ДТП і ми брали донорські органи в лікарні швидкої допомоги. Це був перший в Україні мультиорганний забір, коли була взята печінка, дві нирки та серце. Всі четверо пацієнтів живі”, — сказав Тодуров.
Також він наголосив, що вперше "за останнього хворого ми отримали 560 тисяч грн за нашу трансплантацію від МОЗ оскільки ми в пілотному проекті".
Нагадаємо, у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги трансплантували серце і дві нирки.