За первые сутки нового года на пожарах в Украине погибли 16 человек

"Досадно констатировать, но начинать новый 2018 приходится печальным антирекордом. Сразу 16 граждан погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 января. При том, что и количество бытовых пожаров этого дня выросла почти в два раза - 110 случаев зафиксировали пожарные ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

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В частности, в Винницкой 1 января произошли сразу два пожара, на которых погибло два человека. Так, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электросети возникло возгорание в частном жилом доме в селе Флориановка, в результате чего погиб владелица квартиры 1949 года. В то же время, неосторожность при курении в помещении унесла жизнь мужчины 1985 года рождения в собственном доме в селе Тростянец Тывровского района области.

В этот же день в с.Клочевое Коростенского района Житомирской области в частном одноэтажном доме возник пожар, в результате которого погиб хозяин квартиры 1957 года рождения.

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В Днепропетровской области и в городе Николаеве огонь этого дня унес жизни сразу 4-х граждан. Так, два человека погибли в квартире на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома на улице Казарского города Николаева, а еще по одному трагическому случаю зафиксировано в Кривом Роге и в селе Новоалександровка Днепропетровской области.