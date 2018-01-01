Рятувальники минулого тижня ліквідували 804 пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Рятувальники протягом минулого тижня, з 25 грудня по 1 січня, ліквідували 804 пожежі та врятували 44 особи, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.
“Ліквідовано 804 пожежі, врятовано на пожежах 34 особи та не допущено знищення вогнем 355 будівель і 64 од. техніки. На пожежах загинуло 43 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 320 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
У ДСНС наголосили, що протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, в результаті якої загинуло 6 осіб.
“Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 31 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 44 особи”, — зазначили у Службі.
Також, за інформацією ДСНС, упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 123 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 703 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.
Крім того, поінформували у відомстві, протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб.
Як повідомляв УНН, у Великій Британії під час пожежі на парковці згоріло 1400 авто.