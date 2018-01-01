У Великій Британії під час пожежі на парковці згоріло 1400 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У британському Ліверпулі сталася масштабна пожежа на великій багаторівневій парковці, передає УНН з посиланням на Guardian.
Повідомляється, що на розрахованій на 1,6 тисячі машиномісць парковці згоріли близько 1400 автомобілів.
“Попереднє розслідування показало, що вогонь спалахнув випадково в одній з машин, після чого перекинувся на інші. За нашими даними, всі автомобілі на парковці були знищені”, — повідомили у місцевій поліції.
Як зазначає видання, парковка розташована поруч з розважальною майданчиком Echo Arena, на якій проходила міжнародна виставка коней. Через пожежу заключне, четверте шоу довелося скасувати, а тварин евакуювати, а місцеві жителі були змушені покинути свої будинки.
Як повідомляв УНН, склад із пластиковими виробами загорівся під Москвою.