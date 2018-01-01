В Великобритании во время пожара на парковке сгорели 1400 авто

Сообщается, что на рассчитанной на 1,6 тысячи машиномест парковке сгорели около 1400 автомобилей.

“Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены”, — сообщили в местной полиции.

Как отмечает издание, парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей. Из-за пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать, а местные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщал УНН, состав с пластиковыми изделиями загорелся под Москвой.