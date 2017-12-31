Склад із пластиковими виробами загорівся під Москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під Москвою горить склад пластикових виробів, вогонь поширився на площу в 1,5 тис. кв м. Про це повідомляє РІА "Новини", передає УНН.
"Площа пожежі на складі з пластиковими виробами в Подільському міському окрузі Московської області збільшилася до 1500 квадратних метрів, повідомляє регіональне управління МНС РФ", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, оголошено підвищений ранг пожежі № 2. Загрози розповсюдження пожежі на інші будівлі немає, є загроза поширення пожежі всередині ангара. Загиблих і постраждалих попередньо немає.
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Для забору проб повітря до місця пожежі направлена чергова зміна "Мособлпожрят".