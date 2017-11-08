В Москве возник пожар на объекте службы внешней разведки

"Возгорание произошло на одном из технических объектов СВР в Ясенево", — сообщил представитель службы Сергей Иванов.

По словам источника в экстренных службах, предварительно, горит кабельный коллектор в подвале здания, "наблюдается плотное задымление". Из здания эвакуируют людей.

При этом отмечается, что в горящем коллекторе может находиться ремонтная бригада.

К тушению пожара привлечены более 15 пожарных автомобилей, пожар тушат по повышенному номеру сложности.

Как сообщал УНН, в среду утром в Киеве на улице Жилянской, 37 произошел пожар в ресторане.