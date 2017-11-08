У Москві сталась пожежа на об'єкті служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У московському районі Ясенове виникла пожежа на технічному об'єкті служби зовнішньої розвідки Росії. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Займання сталося на одному з технічних об'єктів СЗР в Ясенові", - повідомив представник служби Сергій Іванов.
За словами джерела в екстрених службах, попередньо, горить кабельний колектор в підвалі будівлі, "спостерігається щільне задимлення". З будівлі евакуювали людей.
При цьому наголошується, що в палаючому колекторі може перебувати ремонтна бригада.
До гасіння пожежі залучено понад 15 пожежних автомобілів, пожежу гасять за підвищеним номером складності.
Як повідомляв УНН, в середу вранці в Києві на вулиці Жилянській, 37 сталася пожежа в ресторані.