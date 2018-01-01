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Спасатели на прошлой неделе ликвидировали 804 пожара

Киев • УНН

 • 9736 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Спасатели на прошлой неделе, с 25 декабря по 1 января, ликвидировали 804 пожара и спасли 44 человека, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

Спасатели на прошлой неделе ликвидировали 804 пожара

"Ликвидировано 804 пожара, спасено на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 355 зданий и 64 ед. техники. На пожарах погибли 43 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 320 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в течение недели возник 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 6 человек.

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 31 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 44 человека", - отметили в Службе.

Также, по информации ГСЧС, в течение недели пиротехническими подразделениями спасателей осуществлено 123 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 703 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Кроме того, сообщили в ведомстве, в течение недели на водных объектах погибло 14 человек.

Как сообщал УНН, в Великобритании во время пожара на парковке сгорели 1400 авто.

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