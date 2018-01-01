На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 січня. УНН. Чоловік загинув під час пожежі на Житомирщині, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Повідомлення про займання у приватному будинку в с. Клочеве Коростенського району надійшло до рятувальників сьогодні о 5-ій ранку.
Напередодні святкувати Новий рік до загиблого чоловіка приїхав син. Відсвяткувавши, чоловіки натопили грубкута лягли спати. Вранці батько розбудив сина, повідомивши, що в будинку сталася пожежа. Уся оселя була наповнена димом. Вони встигли залишити помешкання, і син побіг за допомогою до сусідів. Однак господар житла повернувся, вирішивши винести з будинку ще документи та цінності. Вибратися з пожежі він вже не зміг.
"По прибуттю вогнеборців до місця виклику дім був повністю охоплений полум’ям. Провівши розвідку всередині оселі, вони виявили на підлозі біля вікна в кімнаті тіло господаря 1957 року народження. Силами бійців ДСНС о 05:50 пожежу локалізовано, а о 09:40 ліквідовано. Тривалий час знадобився для повного розбирання зруйнованих полум’ям конструкцій помешкання. Внаслідок надзвичайної події будинок знищено вогнем. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Остаточні обставини події встановлюють фахівці", - повідомляють у ДСНС.
Як повідомляв УНН, рятувальники минулого тижня ліквідували 804 пожежі.