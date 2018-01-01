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В Житомирской области во время пожара погиб мужчина

Киев • УНН

 • 10967 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 января. УНН. Мужчина погиб во время пожара в Житомирской области, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.

В Житомирской области во время пожара погиб мужчина

Сообщение о возгорании в частном доме в с. Клочевое Коростенского района поступило к спасателям сегодня в пять утра.

Накануне праздновать Новый год в погибшему мужчине приехал сын. Отпраздновав, мужчины натопили и легли спать. Утром отец разбудил сына, сообщив, что в доме произошел пожар. Весь дом был наполнен дымом. Они успели покинуть помещение, и сын побежал за помощью к соседям. Однако хозяин жилья вернулся, решив вынести из дома еще документы и ценности. Выбраться из пожара он уже не смог.

"По прибытию пожарных к месту вызова дом был полностью охвачен пламенем. Проведя разведку внутри дома, они обнаружили на полу у окна в комнате тело хозяина 1957 года. Силами бойцов ГСЧС в 05:50 пожар локализован, а в 09:40 ликвидирован. Долгое время понадобилось для полной разборки разрушенных огнем конструкций дома. В результате чрезвычайного происшествия дом уничтожен огнем. Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Окончательные обстоятельств и события устанавливают специалисты", - сообщают в ГСЧС.

Как сообщал УНН, спасатели на прошлой неделе ликвидировали 804 пожара.

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