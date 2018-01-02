За першу добу нового року на пожежах в Україні загинуло 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За першу добу нового року в Україні в результаті пожеж загинуло 16 людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Прикро констатувати, але розпочинати новий 2018 рік доводиться сумним антирекордом. Одразу 16 громадян загинули на пожежах у житловому секторі впродовж 1 січня. При тому, що й кількість побутових пожеж цього дня зросла майже у двічі — 110 випадків зафіксували вогнеборці ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.
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Зокрема, на Вінниччині 1 січня сталися одразу дві пожежі, на яких загинуло двоє людей. Так, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі виникло займання у приватному житловому будинку в селі Флоріанівка, внаслідок чого загинула власниця помешкання 1949 року народження. Водночас, необережність під час паління в приміщені забрала життя чоловіка 1985 року народження у власному будинку в селі Тростянець Тиврівського району області.
Цього ж дня в с. Клочеве Коростенського району Житомирської області у приватному одноповерховому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинув власник помешкання 1957 року народження.
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У Дніпропетровській області та у місті Миколаєві вогонь цього дня забрав життя одразу 4-х громадян. Так, двоє людей загинули у квартирі на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на вулиці Казарського міста Миколаєва, а ще по одному трагічному випадку зафіксовано у Кривому Розі та у селі Новоолександрівка Дніпропетровської області.