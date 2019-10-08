За сутки в столичном метро купили 230 тыс. жетонов

Так, по данным метрополитена, тенденция к использованию жетонов уменьшается.

За вчерашние сутки, 7 октября, всего 15% пассажиров воспользовались жетонами, их приобрели 230 тысяч штук.

А всего услугами метрополитена воспользовались 1,5 млн пассажиров.

Напомним, 4 октября жетонами в Киеве пользовались 17% пассажиров.