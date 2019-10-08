За одну добу в столичному метро купили 230 тис. жетонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. За вчорашню добу, 7 жовтня, столичний Метрополітен продав 230 000 жетонів, а метро скористалися 1,5 млн пасажирів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".
Так, за даними метрополітену, тенденція до використання жетонів зменшується.
За вчорашню добу, 7 жовтня, всього 15% пасажирів скористалися жетонами, їх придбали 230 тисяч штук.
А всього послугами метрополітену скористалися 1,5 млн пасажирів.
Нагадаємо, 4 жовтня жетонами у Києві користувалися 17% пасажирів.